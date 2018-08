Állati

Elkezdődött a szarvasbőgés a Gemencen

Elkezdődött a szarvasbőgés a gímállományáról híres gemenci erdőben, a jelenség ideje alatt a Gemenc Zrt. több kirándulást szervez erdei vasúton és lovas fogattal a természetbarátoknak - közölte az erdőgazdaság az MTI-vel.



Bár a szeptember elején kezdődő vadászati szezon miatt az erdő korlátozottan látogatható, a Gemenc Zrt. idén is megszervezi szarvasbőgés-hallgató túráit, amelyek Pörbölyről indulnak.



A közönség augusztusban 25-én és 31-én, szeptemberben 1-én, 7-én és 8-án erdei vasúton vehet részt a kirándulásokon, augusztus 25-én, 31-én és szeptember 1-én lovas fogatok is indulnak azokhoz az erdőrészletekhez, ahol jelentősebb bőgés várható.



A kora este kezdődő túrák előtt az erdőgazdaság egy vadásza mutatja be a gímszarvasok életét, a szarvasok bőgő hangjának fajtáit, az elmúlt években gyűjtött érdekesebb hullajtott agancsokat. Levetítik Mosonyi Szabolcs a gemenci szarvasokról készült filmjét is.



Szeptember első napján a lovas fogatos kirándulás résztvevői borkóstolóval egybekötött vacsorán vehetnek részt. A Gemenc Zrt. a túrákat gyerekeknek általában nem ajánlja, akik megunhatják a csendes hallgatózást, ezért szeptember 8-án Lassiban, az erdei vasút egyik megálló helyén kézműves foglalkozáson, filmvetítésen várhatják meg a vonat visszaindulását. A részletes programot a gemenczrt.hu honlap közli.



A gímbikák bőgésének időszaka általában augusztus utolsó hetében kezdődik, és szeptember 20-ig tart. A bikák a bőgés elején helyet keresve vándorolnak, majd egy-egy rétet foglalnak el; most még a gemenci erdő különböző részein lehet hallani a párosodásra készülő hímek jellegzetes hangját, később a Nyári legelőn, illetve a Bárkarakodó réten általában jól hallható a bőgés. A gemenci ártéren területén mintegy ezer gímszarvas él.