Augusztus 20.

Kovács Zoltán: ideális körülmények között zajlik az ünnepi programsorozat

"Sok ilyen ünnepet kívánok az országnak, sok ilyen születésnapot" - értékelte az augusztus 20-ai programsorozatot Kovács Zoltán kormányszóvivő hétfő délután a Magyar Ízek Utcáján. 2018.08.20 15:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Az elmúlt két és fél nap a szervezők részéről várt formában, zökkenőmentesen zajlott. Több száz, sőt ezer ember munkája van abban, hogy a különböző helyszíneken, a Clark Ádám téren, a Várkert bazárban, a délelőtti vízi- és légiparádén és a tisztavatáson minden flottul ment. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, a repülők külön megköszönték, hogy +intéztünk nekik szélcsendet+, az előrejelzések pedig egyelőre azt mutatják, hogy az esti tűzijátékot sem veszélyezteti semmi" - mondta el az MTI-nek Kovács Zoltán.



A Szent István-napi ünnepségek részeként a háromnapos gasztronómiai eseményt, a Magyar Ízek Utcáját a Budai alsó rakpart Várkert Bazár előtti részén rendezik. Idén a fűszereké a főszerep, számos fűszerkészítő és -termelő mutatkozik be, és a vendéglátósok is készítenek egy-egy erősn fűszeres ételt. A magyar konyha különleges fűszerei közül találkozni lehet a lestyánnal, a csomborral, a rozmaringgal, a tárkonnyal és a fűszerpaprikával.



Meg lehet kóstolni Magyarország tortáját, a Komáromi kisleányt, Magyarország cukormentes tortáját, a Három kívánságot, valamint a Szent István-napi kenyérverseny győztes cipóit is. A magyar pékek három kategóriában - innovatív, teljes kiőrlésű és fehér búzakenyér - versenyeztek. A Szent István-napi fehérkenyér a Várhegyi Deres lett, az innovatív kategória legjobbja egy mézalmás rozskenyér, a teljes kiőrlésűek között pedig a Hajsza névre keresztelt kenyér győzött, amely tönkölyből, rozsból és zablisztből készült.



Idén százötven kiállító, élelmiszer-termelő és -előállító, illetve vendéglátós települt ki portékáival a helyszínre.

"Évről évre változik a kínálat. A magyar ízek felfedezését támogató kezdeményezés a 2010-es évek elején kezdődött. A cél az volt, hogy a magyar hagyományokat, adott esetben újragondolva, népszerűsítve hozzá tudjunk járulni ahhoz, hogy ezeket az értékes, részben elfeledett vagy elfeledésre ítélt ételek és ízek újra ismertté váljanak" - emelte ki a kormányszóvivő.



A zavartalan napsütésnek köszönhetően több ezren látogattak ki a Magyar Ízek Utcájára, ahol a magyar gasztronómia iránt rajongók biztosan megtalálják számításaikat. A magyar kolbászok, sajtok, bográcsban rotyogó egytálételek, húsos tálak mellett rácson grillezett pontyot, különleges édességeket is megkóstolhatnak a látogatók. Délutánonként és esténként könnyűzenei koncertek szórakoztatták a közönséget.



"Ez a nap a nyarat záró, illetve a politikai- és munkaszezon kezdete előtti időszak kiemelkedő eseménye, amely nemcsak az ide látogató magyarok, hanem a nagyszámú turista számára is igazi látványosság. Az esti tűzijáték pedig most már nemcsak magyarországi, hanem nemzetközi hírnévvel bír: olyan esemény, amelyre külön érkeznek az emberek. A Duna-parti hotelek kihasználtsága ezért gyakorlatilag százszázalékos" - tette hozzá Kovács Zoltán.



Az este 9 órakor kezdődő budapesti tűzijáték ideje alatt a Lánchídról és a Dunáról, uszályokról lövik majd fel a rakétákat, több mint hatezret. A fényparádét az előrejelzések szerint az időjárás nem zavarja meg. Kellemes, enyhén szeles időt jósolnak, ami tűzijáték idején ideális, a keletkező füstöt ugyanis az enyhe szél elfújja.