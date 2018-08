Pihenőidő

A Jobbik akciót hirdetett a férfiak negyven év utáni nyugdíjba vonulásáért

Országos akciót indított a Jobbik annak érdekében, hogy negyven ledolgozott év után a férfiak is nyugdíjba mehessenek - jelentette be csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Stummer János, a párt alelnöke.



Arra kérik az érintetteket, hogy postai vagy elektronikus levélben írják meg személyes történetüket, benne azt, miért támogatják a kezdeményezést, valamint hogy milyen munkakörülmények között dolgoztak le négy évtizedet és az milyen hatással volt egészségükre - ismertette az ellenzéki politikus.



A 40 év, 40 érv elnevezésű akció végén negyven ilyen beszámolót tesznek majd le az Országgyűlés asztalára, szembesítve velük a felvetést hosszabb távon is elutasító kormányoldalt - mondta.



Hangsúlyozta: Magyarországon a férfiak átlagosan hat-hét évvel kevesebbet élnek, mint a nők, háromötödük a nyugdíjkorhatár elérése előtt meghal, a hatvanévesnél idősebbek negyven százaléka pedig valamilyen krónikus betegséggel küzd. Ha negyven év munkaviszony után nyugdíjba mehetnének, akkor élvezhetnék a nyugodt és biztonságos időskort, helyükre pedig fiatalokat állíthatnának munkába - emelte ki.



Mit jelent Farkas Gergely frakcióvezető-helyettes hétfői kijelentése, amely szerint részben kitartanak néppárti politikájuk mellett, részben pedig új bejelentésekre készülnek ősztől - kérdezték Stummer Jánostól. A politikus úgy nyilatkozott: politikájukban erősebben ki fogják domborítani a szociális élt, mivel - szemben a Fidesz általa embertelennek nevezett rendszerével - "igazságos és szabad országot szeretnénk építeni, szociális érzékenységgel".