Jótékonyság

Rászoruló diákok javára indít akciót az Ökumenikus Segélyszervezet

Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs vezetője a gyűjtést elindító csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón elmondta: az akció célja, hogy még ebben a hónapban ezer rászoruló gyerekhez juttassanak el 10-10 ezer forint értékű, személyre szabott, minőségi tanszercsomagot.



A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 250 forint támogatást jelent, a remélt tízmillió forinthoz 40 ezer telefonhívásra van szükség a következő két hétben - tette hozzá.



A segélyszervezet online adományozási felülete a www.iskolakezdesegyutt.hu oldal, amelyen tetszőleges összeget lehet adományozni, a nagyobb postákon pedig gyűjtőperselyekben is várják az adományokat.



Gáncs Kristóf felidézte: az elmúlt években több országos felmérést végeztek az iskolakezdéssel kapcsolatban, ezeknek az eredménye azt mutatja, hogy a családok fele szerint nagy anyagi kihívást jelent az iskolakezdés, körülbelül öt százaléka pedig egyenesen vállalhatatlan tehernek érzi. Ez azért is veszélyes, mert a családok, hogy megvásárolhassák az iskolaszereket, hiteleket vesznek fel vagy nem fizetik be számláikat. Másrészt pedig azért, mert megfelelő tanszerek hiányában a gyerekek félelemmel, szégyenkezve mennek iskolába, ami meghatározhatja a tanuláshoz való viszonyukat, a jövőjüket - emelte ki.



Hozzátette: a rászoruló iskolásokat a segélyszervezet országos intézményhálózatának látóköréből választották ki a nyáron. Mindegyikük személyre szabott és szükséglete szerinti támogatást kap, hiszen egyeseknek tanszerre, másoknak tornafelszerelésre vagy ruhára van szüksége - tette hozzá.



Wolf Kati énekesnő, aki hetedszer az arca az Iskolakezdés együtt! kampánynak, a sajtótájékoztatón azt mondta, évről évre megtapasztalja, hogy az iskolaszerek milyen örömöt jelentenek a gyerekeknek. Kiemelte: az adományok nagyon fontosak ahhoz, hogy segítsék a rászorulók felzárkózását.



Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, a segélyszervezet önkéntese, aki szintén a kampány arca, arról beszélt, hogy szereti a konkrét célokat. Ebben az esetben a célja most az, hogy összejöjjön a negyvenezer hívás a 1353-as számra. Szólt arról is, hogy az iskola, a taníttatás lehetőséget nyújthat a felzárkózásra, és ebben segít az adománygyűjtő akció.



A hazai ezer mellett több száz erdélyi, vajdasági és kárpátaljai magyar gyerek is kap beiskolázási segítséget - ismertette a segélyszervezet.