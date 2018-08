Válás

Komoly döntést hozott Shane Tusup

Bombaként robbant tavaly a hír, miszerint a magyar úszósport álompárjának házassága válságba került. Egy darabig úgy tűnt, menthető a kapcsolat, aztán odáig fajult a dolog, hogy Hosszú Katinka férje a Facebookon teregette ki a szennyest. Most már szóba sem állnak egymással.



A jelek szerint Shane Tusup is igyekszik minden eszközzel lezárni a múltat.



"Úgy tudom, Shane hamarosan még azoktól a tetoválásaitól is megválik, amelyeket Katinka miatt varratott magára. Olyan szimbólumok ezek, amelyek a felesége sporteredményeihez köthetők. Ez egy hosszadalmas lézeres eljárással lehetséges, ami elég költséges is. Mindent eldob magától, ami megromlott házasságára emlékezteti” – mondta el egy bennfentes a Hot! magazinnak.