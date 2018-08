Közlekedés

Hetekkel a szabályszegés előtt kiküldte a büntetést a MÁV - videó

Egy augusztus 15-én történt szabályszegés miatt szabott ki még júliusban büntetést a MÁV, a csaknem 26 ezer forintos bírságot 2016 áprilisáig kell rendeznie az utasnak, aki az erről szóló levelet a Facebookra is kiposztolta. Az RTL Klub beszélt az utassal, aki nem érti a szokatlan időutazást, és azt sem, miért büntette meg a vasúttársaság – az utazás előtt több héttel.



A MÁV-ot is megkérdezte a tévécsatorna híradójának munkatársa, ám a vasúttársaság szerint csak egy dátumot írtak el, a szabályszegés azonban valós, és nem is az első volt, amelyet az utas elkövetett. Mint elmondták, más bérletével bukott le két évvel ezelőtt.



A kérdés már csak az, vajon melyik dátumot írta el a MÁV?