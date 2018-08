Tragédia

Újabb kilakoltatás, ezúttal a XI. kerületben tettek utcára egy családot

2018.08.16

Miután kedden egy IX. kerületi lakásból küldtek el egy hatfős családot, amelynek tagjai közt egy öt hónapos kisgyerek és egy várandós nő is van, szerdán a XI. kerületben is utcára tettek egy párt érdekvédők tiltakozása ellenére.



A Mérce beszámolója szerint az ötvenes éveiben járó nő és idősebb élettársa korábban 3 millió forint kölcsönt vett fel, az összegnek azonban csak több mint felét tudták visszafizetni előbbi rokkantsági ellátásából. Tartozásuk mostanra a kamatokkal együtt 13 millió forintra nőtt.

A lakáshoz a végrehajtáshoz számos rendőr érkezett, akik – miután a pár nem nyitott ajtót a végrehajtónak – egy lakatos segítségével jutottak be a lakásba. A nőt az egyenruhások vitték ki az ingatlanból, élettársa összepakolt táskával, önként távozott.



A nő, mire leértek vele a földszintre, rosszul lett, összeesett, le is kellett ültetni, végül mentőt is hívtak hozzá. A lap úgy tudja, hogy végül nem kellett kórházba vinni.