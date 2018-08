Állati

Hazajött az Orbán-orchidea

hirdetés

Szingapúrból Magyarországra, pontosabban a Füvészkertbe érkezett az Orbán Viktorról és Horn Gyuláról elnevezett orchidea, pontosabban azoknak egy-egy hajtása – írta hétfőn a Ripost.



A délkelet-ázsiai városállamban tett tavaly szeptemberi látogatása során a magyar kormányfőnek abban a megtiszteltetésben volt része, mint több más magas rangú politikusnak, akikről orchideát neveztek el a városállam botanikus kertjében. A hivatalos megnevezés: Dendrobium Viktor Orbán.



Így járt Horn Gyula korábbi miniszterelnök is, aki 1997-es látogatása alkalmával lett egy másik orchideafaj keresztapja. Magától értetődő volt, hogy a két különleges fajból Magyarországra is kerüljön egy-egy példány.



A Fűvészkert igazgatója, dr. Orlóci László, a neves szakember intézte a részleteket. Az anyanövényekről leválasztottak hajtásokat, s miután megerősödtek, elindultak a több mint 10 ezer kilométeres útra.



A szingapúri botanikus kert a világ egyetlen olyan trópusi kertje, amely elnyerte a világörökségi rangot, 101 hektáros mérete (nagyjából a Városligetének felel meg) és a benne élő növények változatossága miatt is lenyűgöző látványosság.