Dobrev Klára posztban üzent

Mint magánember és mint pénzügyjogász is kiakadt.

“Matolcsy szerint bűn saját pénzből kölcsönt adni pár bajba jutott rokonnak, közeli ismerősnek, az Orbánnal szembenálló Demokratikus Koalíciónak. Ezzel szemben hazafias cselekedet a közpénzt alapítványokba menteni, és abból méregdrága bútorokat, szőnyegeket venni, rokonoknak hitelt adni, devizahiteleseket kisemmizni.

Ezért állunk egymással szemben.

Mert erről erkölcsileg és pénzügyjogászként is mást gondolok.

Ezért igyekszem minden erőmmel támogatni az Orbánnal harcoló ellenzéket.

És mivel a Matolcsy-féle jegybank nem független, ezért döntését is az orbáni politika részének tekintem. Ezzel szemben küzdök és a jövőben még határozottabban küzdeni is fogok. Megalkuvás nélkül!



Dobrev Klára"