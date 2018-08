Jog

Kiadjuk Franciaországnak a gyilkossággal vádolt irakit, akit a kerítés átmászása közben kaptak el

Elrendelte a Fővárosi Törvényszék az átadási letartóztatását és egyszerűsített átadását annak az iraki férfinak, akit emberölés és lopás bűntette miatt kerestek a francia hatóságok, és akit az ideiglenes biztonsági határzár kerítésének átmászása közben fogtak el a rendőrök. 2018.08.14 12:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fővárosi Törvényszék keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a férfi ellen azért bocsátottak ki európai elfogatóparancsot, mert a rendelkezésre álló adatok alapján augusztus 8-án több késszúrással megölt egy férfit Franciaországban, majd eltulajdonított egy személygépkocsit is.



Mint írták, a törvényszék az átadási eljárás során az európai elfogatóparancs végrehajthatóságának feltételeit vizsgálja, vagyis a bíróság abban nem hozhat döntést, hogy a terhelt az elfogatóparancsban szereplő bűncselekményeket valóban elkövette-e.



Hozzátették: a férfi a tárgyaláson beleegyezett az egyszerűsített átadásába, és a specialitás szabálya alkalmazásának jogával is élni kívánt, ennek értelmében vele szemben az elfogatóparancsban szereplő bűncselekményeken kívül nem indítható és nem folytatható egyéb büntetőeljárás.



A Fővárosi Törvényszék a francia hatóságok által megküldött európai elfogatóparancs alapján megállapította, hogy az átadás feltételei fennállnak, így hétfői végzésével elrendelte a terhelt egyszerűsített átadási letartóztatását és átadását a francia igazságügyi szerveknek. A terheltet a határozat véglegessé válásától számított tíz napon belül át kell adni, amennyiben ezen időpontig nem veszik át, az átadási letartóztatása megszűnik. A végzés végleges.



A 22 éves férfit a Bács-Kiskun megyei határszakaszon az ideiglenes biztonsági határzár kerítésének átmászása közben fogták el a rendőrök. A rendőrség akkor azt közölte, a férfi a kerítésen átmászva akarta elhagyni Magyarország területét. Az eljárás során derült ki, hogy a francia hatóság emberölés miatt nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene. A nyomozók az iraki férfi által használt francia rendszámú gépkocsit is lefoglalták.