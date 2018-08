Ügyészség

Balesetet okozott, majd magukra hagyta saját sérült gyermekeit

A férfi a gyermekekhez nem hívott segítséget, ehelyett saját magát szállíttatta el a helyszínről. 2018.08.13 08:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Vádiratot nyújtott be a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség az ellen a férfi ellen, aki 2018 márciusában egy Győrhöz közeli településen autójával – a kanyarban kicsúszva – behajtott a templomkertbe, majd a vele utazó három sérült gyereket a kocsiban hagyva távozott a helyszínről.



A 39 éves férfi három gyermeket szállított aznap, közülük kettő a saját gyermeke volt.



A sebesség helytelen megválasztása miatt azonban a járművel az egyik kanyarban kisodródott, és a kerítést átszakítva a templomkertbe hajtott, ahol egy szobornak ütközve állt meg.



A gyermekek közül mindhárom megsérült, a vádlott tizenegy éves fiának a keze is eltört.



Ennek ellenére a férfi a gyermekekhez nem hívott segítséget, ehelyett saját magát szállíttatta el a helyszínről.



Az ügyészség a vádlottat a segítségnyújtás elmulasztásának minősített esetével és közúti baleset gondatlan okozásával vádolja.



Tettéért négy év szabadságvesztés is kiszabható.