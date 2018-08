Fejlesztés

Így futott be az új magyar honvédségi repülő - videó

Újabb repülőgéppel gazdagodott a Magyar Honvédség. A könnyű, többcélú szállító- és futárgép kategóriába tartozó Dassault Falcon 7X típusú gép péntek éjszaka szállt le a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis kifutójára.

Megérkezett Magyarországra a Magyar Honvédség új repülőgépe - jelentette be Szénási Jenő ezredes, a Honvédelmi Minisztérium osztályvezetője az M1-en. Mint elmondta: a repülő kisebb kötelékek szállítására, valamint nagy sebességű, nagy távolságú átrepülési feladatokra alkalmazható.



Állítólag a honvédség szállítóképességének megújításához járul hozzá. Katonai repülőgép lesz, katonák fogják üzemeltetni. Elvileg a honvédség eddigi szállítógépei, az 1970-es évek eleje óta szolgálatban lévő An-26-osok közül már csak egy maradt ugyanis használható.



A három hajtóműves repülőgép képes a telített légi folyosók felett, akár 15 ezer méteres magasságban repülni, végsebessége megközelíti a hangsebességet (950 kilométer/óra), 11 ezer kilométeres hatótávolsága pedig képessé teszi akár a kontinensek közötti repülések végrehajtására is. A jetfly.hu szerint a repülőgép gyors és biztonságos megoldás olyan esetekre, amikor a nagy csapatszállító repülőgépeket felesleges útnak indítani.



A FalconX ára egyébként biztonságpolitikai okokból titkos. A HM csak annyit közölt, hogy használtan, a szokásos piaci árnál olcsóbban vették meg. Lapértesülések szerint 100-150 milliárd forintba kerülhetett.



De ez még semmi! Ugyanis a nagyjavításról visszaérkezett helikoptereiket is újra szolgálatba állíthatják. A közelmúltban beszerzett, H145-ös típusú helikopterek várhatóan a jövő év végén érkeznek meg, és állhatnak a honvédség szolgálatába.