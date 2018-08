Oktatás

Klik-vezető: a diákok túlterheltségét sokszor a szülők okozzák

Hajnal Gabriella szerint sokszor a szülők azok, akik rengeteg különórára beíratják a gyereket. 2018.08.09 09:32 ma.hu

A Magyar Időknek adott interjút Hajnal Gabriella, az intézményfenntartó Klebelsberg Központ új elnöke. A tanárhiánnyal kapcsolatban azt mondta, hogy, "nem olyan rossz a helyzet, mint azt néhány helyen sugallják". Állítása szerint a tavalyi tanévben is sikerült megoldani a kérdést, idén pedig már végeztek az első Klebelsberg-ösztöndíjasok.



Elismerte, hogy vannak még nagy különbségek az iskolák között, dolgozni kell azon, hogy minden gyerek megkapja a képességeit fejlesztő, személyre szabott, színvonalas oktatást, bárhol éljen az országban.



Hajnal szerint a kritikát meg kell hallgatni, de "nem szerencsés, ha valaki csak kritizál és nincsenek konstruktív megoldásai".



Hangsúlyozta, hogy a kompetenciák fejlesztésére van szükség az oktatásban, mert mire kijönnek a diákok az iskolából, már szakmák szűnnek meg, és több száz új alakul.



A tanulók túlterheltségéről szólva elmondta, hogy "az iskola mellett a szülők felelősségét is végig kell gondolni". A Klik vezetője szerint sok esetben a szülők azok, akik rengeteg különórára beíratják a gyereket. Alacsonyabb óraszámban, kisebb ismeretmennyiséggel, a fejlesztésre helyezett hangsúllyal jobban el lehetne mélyíteni a tudást - állítja.



Szót ejtett arról is, hogy sok 14-15 éves gyerek már éjszakai szórakozóhelyekre jár, szívügye, hogy ezen a téren változás legyen, mert ha a gyerekek lelki sérülést szenvednek kiskorukban vagy kamaszkorban, az negatívan hat a későbbi életükre.



Fontolgatják, hogy a diákoknak a gimnázium 10. évfolyama után is legyen lehetőségük szakirányú szakmai képzést választani.