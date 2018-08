Belpol

Itt van a mai Magyarország szimulátora, a Super Mészáros

Az ország legsikeresebb vállalkozójának bőrébe bújhatnak azok, akik kipróbálják a Magyar Kétfarkú Kutya Párt új, a Super Mario tematikájára hajazó játékát. 2018.08.08 16:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Kétfarkú Kutya Párt olyan játékot készített, amelyben magával Mészárossal lehet gyűjteni a vagyon, egy Marióéhoz nagyon hasonló világban.



A program böngészőből és mobilról is játszható, igaz, utóbbi esetben csak Androidon. A hvg.hu szerint nagy képernyőről sokkal szórakoztatóbb. Az irányítás a korábbi mariós programokhoz hasonlóan a billentyűzet nyilaival végezhető, ugrani pedig a Shifttel lehet.



A Kétfarkúak egy karakterválasztó képernyőt is beépítettek játékba, így nem csak a nagy Mészárossal, hanem a Kétfarkúak jelöltjével, az időközi polgármesteri címért szintén versenybe szálló, "igazi" Mészáros Lászlóval is lehet pontokat gyűjteni. A játékos dolgát különféle ellenségek nehezítik, köztük a kisvonaton száguldó kormányfő, Schmidt Mária, valamint a jól ismert teknőcök.