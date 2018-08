Eltöröltek a különadót

Milliós végkielégítésekkel távozhatnak ezután az állami vezetők

A pozíciójukból távozó vezetők így akár több millió forintos végkielégítést is kaphatnak - írja a Népszava.



A kezdetben 98, majd később 75 százalékos különadót még 2010-ben vezette be a kormány, miután kiderült, hogy a BKV egyik igazgatója 100 millió forintot kapott még 2009-ben. Az Orbán-kormány a szerinte pofátlan végkielégítéseknek akart így gátat szabni.



A jogszabályt az Alkotmánybíróság és a strasbourgi bíróság is jogsértőnek találta. A mostani döntés januárig visszamenőleges, így azoknak az állami cégvezetőknek, akiket a választások után bocsátottak el, már nem kell lemondaniuk a végkielégítésük jelentős részéről.