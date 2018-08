Kezdődik

Sziget - Kilenc mentőautó állandóan jelen lesz a fesztiválon

A mentők előre kidolgozott mentési terv alapján dolgoznak, és a kilenc autó mellett szükség esetén a mentőszolgálat teljes háttérkapacitása rendelkezésre áll. 2018.08.08 11:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Minden nap kilenc mentőautóval lesz jelen az Országos Mentőszolgálat a szerdán kezdődő budapesti Sziget fesztiválon - közölte a szolgálat szóvivője az MTI-vel.



Győrfi Pál a közleményben azt írta, a mentők előre kidolgozott mentési terv alapján dolgoznak, és a kilenc autó mellett szükség esetén a mentőszolgálat teljes háttérkapacitása rendelkezésre áll.



Hangsúlyozta, a fesztivál egészségügyi biztosítása a lakosság mindennapi mentőellátását nem érinti, mert a szolgálat a pluszkapacitásával, a tartalék járműveivel és szabadnapos dolgozóival biztosítja az egyhetes rendezvényt.



A közlemény szerint a Sziget egészségügyi mentőbázisára érkező fiatalok egy első, az állapotuk súlyosságát felmérő betegvizsgálat után kerülnek az ellátóhelyre vagy szükség esetén mentővel a megfelelő kórházba.



A fesztiválon a résztvevők egészségi állapotát figyelő önkéntesekből, úgynevezett helperekből álló elsősegélynyújtó rendszer is működik majd - tette hozzá.



Győrfi Pál fontosnak nevezte, hogy a fesztiválozók is betartsanak néhány szabályt az egészségük érdekében. Például igyanak legalább három liter folyadékot, ne hagyjanak ki étkezést, védjék a fejüket a napsütéstől és vigyázzanak a körülöttük lévőkre is.