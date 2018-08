Légi

Kárpótolhatják a Malév pórul járt utasait

hirdetés

Több milliárd forintot juttathat vissza az IATA légiközlekedési szervezet a csődbe ment Malév kárt szenvedett utasainak az utazási irodákon keresztül - értesült a Napi.hu.



Az állami légitársaság 2012-ben ment csődbe, ezelőtt az utasok 11,4 millárd dollárnyi pénzt fizettek be utazási irodáknak Malév-jegyekért. A pénzt azonban a csődöt követően zárolta az IATA és csak most, az amszterdami bíróság döntésének következtében szabadítják fel az összeget.



Az Európai Utazási Irodák és Túraszervezők Szövetsége (ECTAA) 2015-ben 184 utazási iroda nevében perelte be az IATA-t hogy fizesse vissza a náluk levő összeget. Az IATA ellen az orosz Vnyesekonombank is pert indított, ugyanis a Malév nekik is több tízmilliárdos összeggel tartozott. A bíróság a Vnyesekonombank követelését elutasította, viszont úgy ítélte meg, hogy az ECTAA jogosan kéri vissza a pénzt, vagyis legalább egy részét, ugyanis a szervezet 15,8 millió dollárt követelt, ennek viszont csak a 72 százalékát kell majd visszatérítenie az IATA-nak.



Egyelőre nem tudni, pontosan hány utast érinthet a kártérítés, az viszont biztos, hogy csak azok juthatnak pénzhez, akik utazási irodán keresztül vásároltak repülőjegyet.