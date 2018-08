Egészségügy

ÁSZ-elnök: 'anarchia, botrány' az egészségügy egyes területein

Pénzügyi szempontból botrányos, anarchikus állapotok uralkodnak az egészségügy egyes területein - nyilatkozta Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke a Magyar Időknek, miután számos kórházat, szakrendelőt ellenőrzött a szervezet. Mint kiderült, utóbbiak vezetői a legalapvetőbb gazdálkodási szabályokat sem tartották be, a kórházakban pedig néhol leltár sincs egyes készletekről.



"Anarchia. Botrány. Ez a két szó, ami először eszembe jut" - összegeszte tapasztalataikat az ÁSZ-elnök.



Találtak olyan kórházat, ahol szinte minden fontos terméket, szolgáltatást közbeszerzés nélkül vettek és az összes lehetséges jogszabályt figyelmen kívül hagyták. Volt, ahol azt sem tudták, mekkora a készlet, miből, mennyi fogy, máshol az elszámolások voltak átláthatatlanok.



Egyes szakrendelőknél is kaotikus viszonyokat találtak. A vezetők sokszor hamis nyilatkozatokat tettek a gazdálkodásról, esély sem volt rá, hogy kiderüljön, mekkora vagyonnal gazdálkodtak, mire fordították a forrásokat.



"Elképzelhetetlen pénzügyi viszonyok uralkodnak néhol az egészségügyben. Ráadásul a korrupció ellen védelmet nyújtó kontrollrendszereket gyakorlatilag egyik ellenőrzött egészségügyi intézményben sem alakították ki megfelelően" - mondta a lapnak Domokos.



Az ÁSZ-elnök szerint azt sem tudni, hogy a kormány valóban kevés pénzt ad-e az egészségügyre. A súlyos szabálytalanságok miatt ugyanis azt sem tudni, mennyi pénz kellene.



Lehet, hogy hiányzik a vécépapír, pedig a kórház vett hatalmas mennyiségben, csak nem közbeszerzési eljárásban. A kiválasztott beszállító vélhetően jóval az ár felett le is szálította, de nem vették leltárba, senki sem tudja, mi lett a sorsa. Lehet, hogy kitették a mosdókba és elfogyott, de az is, hogy egy részét ellopták és a szabálytalanságok miatt esély van a korrupcióra is - hozta fel példaként.



Az ellenőrzés során két olyan fővárosi szakrendelőt találtak, ahol a szabályokat betartották és a pénzzel is jól gazdálkodtak, és volt olyan kórház is, mely nagyjából szabályosan működött.