Rekonstrukció

Folytatódik a zalaegerszegi kórház félbemaradt rekonstrukciója

A napokban megkezdődött és a tervek szerint január végéig befejeződik Zalaegerszegen a kórház régi épületének csaknem három éve félbemaradt rekonstrukciója, amelyre 2,3 milliárd forintot fordítanak. 2018.08.03 15:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Zala Megyei Szent Rafael Kórházban tartott pénteki sajtótájékoztatón Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője felidézte, hogy az összesen 6,1 milliárd forintos beruházás keretében már korábban elkészült az új szívcentrum 3,8 milliárd forintos költséggel. A kivitelező és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) között "egy-két kérdést tisztázni kellett", ezért állt le 2015 végén a régi épület felújítása, amelynek 2,3 milliárd forintba kerülő munkálatai végül a napokban indulhattak újra.



Az újból kiírt közbeszerzési pályázatot a zalaegerszegi ZÁÉV Zrt. nyerte el. A rekonstrukciós munkák befejezési határideje 2019. január 31. - jelezte a képviselő.



Halász Gabriella, az egészségügyi intézmény főigazgatója kifejtette: a felújítás után a külső, pózvai telephelyről minden magas diagnosztikai vagy sürgősségi ellátást igénylő ellátás a központi telephelyre kerül, így a pulmonológia és a kardiológiai rehabilitációs részleg is. Ezen felül a diagnosztikai épület harmadik szintjét is felújítják, ahol a ma még ideiglenes helyeken végzett adminisztrációs feladatoknak alakítanak ki irodákat.



A főigazgató hozzátette, hogy a 6,1 milliárd forintos teljes beruházás része egy mintegy 300 millió forintos eszközfejlesztés is, amit szintén csak most tudnak megvalósítani. Ennek részeként két korszerű műtőasztal érkezett a kórházba, a betegbiztonságot és a személyzet munkakörülményeit egyaránt javító további eszközöket pedig még ebben a hónapban szállítják.



Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a közbeszerzési pályázat nyerteseként a múlt héten írták alá a kivitelezésre vonatkozó szerződést, ezt követően pedig a munkaterületet is átvették. A rekonstrukciós munkák keretében 800 négyzetméternyi irodahelyiséget alakítanak ki, a gyógyítást szolgáló épületrészben összesen közel 6000 négyzetméternyi területen dolgoznak, de a ma még lezárt udvari rész rendezését is elvégzik jövő januárra.