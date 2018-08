Rendőrség

Bűnmegelőzési nyári táborokat szervez az ORFK

Bűnmegelőzési nyári táborokat szervez gyermekeknek az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), a táborok iránt nagy az érdeklődés - mondta Németh Ágnes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője csütörtökön Budapesten.



Németh Ágnes az MTI-nek kifejtette: a rendőrség évek óta dolgozik táborokban, és szervez maga is táborokat. A táborok ingyenesek, és szeretnék minél több gyermek érdeklődését felkelteni ezzel a kezdeményezéssel - magyarázta.



Közölte: általános iskolás gyermekeket várnak a táboraikba, és ezzel is igyekeznek segíteni a szülőknek, akiknek nyáron meg kell oldaniuk a gyermekek felügyeletét. A táborok iránt mindig nagy az érdeklődés, hiszen a szülőknek biztonságot ad, hogy a rendőrség a szervező, így rendőrök vannak a helyszínen, másrészt az ingyenesség is jelenetős vonzerő - mutatott rá.



Megjegyezte: a tábor egyhetes, az Óbudai Szabadidőparkban például négy hétig hetente ötven gyermeket várnak.



Németh Ágnes úgy vélte, ilyenkor játék közben tanulnak a gyermekek, hiszen reggeltől estig játékos foglalkozásokon vesznek részt, és megtudhatják, hogyan működik a rendőrség, mi egy rendőr feladata, továbbá azt is, hogy mit lehet tenni baj esetén. A cél az, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, és közben tanuljanak is - mondta.



Kitért rá: ha bárki, aki tábort szervez, felkéri a rendőrséget, szívesen tartanak foglalkozásokat.