Felsőoktatás

Hétfő éjfélig lehet pótfelvételire jelentkezni

Hétfő éjfélig jelentkezhetnek a pótfelvételi eljárásra azok, akik az általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt főiskolára, egyetemre sem kerültek be, vagy idén nem jelentkeztek felsőoktatási képzésre. 2018.08.01 12:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Oktatási Hivatal (OH) közleményében kiemelték, pótfelvételire jelentkezni kizárólag elektronikus formában lehet a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszerben. Az űrlapok kitöltésére augusztus 6-án éjfélig van lehetőség, és azokat ugyanezen időpontig hitelesíteni is kell.



Ez megtehető Ügyfélkapun keresztül, vagy az e-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre. Érdemes a borítékot elsőbbségi küldeményként feladni. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a jelentkezési kérelemmel egyidejűleg kell feltölteni



A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni. A meghirdetett képzések - kevés kivétellel - önköltséges formában indulnak - tették hozzá.



Közölték, az idei általános felsőoktatási felvételi eljárás során már meghirdetett képzések esetében a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb, de egyes esetekben magasabb lehet a július 25-én meghatározott ponthatárnál. A ponthatár egyetlen képzés esetében sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál: alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések esetén 280, felsőfokú szakképzés esetén 240, mesterképzések esetén 50 pontnál.



Ha a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy - elsősorban mesterképzések esetében - felvételi vizsgát írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményében jelzik. Ugyancsak a hirdetményben közlik a vizsga időpontját is, de az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet általában nem küldenek - írták a közleményben.



A ponthatárokat előreláthatólag augusztus 24-én hirdetik ki. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően felsőoktatási intézményüktől kapják meg legkésőbb augusztus 31-ig - fűzték hozzá.



A pótfelvételi eljárásban a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzésekre és a szakokra vonatkozó információk a felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak címen olvashatók. A felvételi jelentkezéssel kapcsolatos általános információk pedig itt találhatók.