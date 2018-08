Média

Nyerges Zsolt bemutatta a Hír TV új vezetését

Nyerges Zsolt vette át Simicska Lajos üzleti érdekeltségeit, miután jóváhagyták a tranzakciókat. Az új tuladonos ma mutatkozott be a munkatársaknak a televízió aulájában. Elmondta, hogy a Hír TV működtetése biztosítva van. Megköszönte mindenki eddigi munkáját, majd személyi változásokat jelentett be - írja az ATV.hu.



A televízió új vezérigazgatója Répásy Bálint lett, aki a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. üzletfejlesztési igazgatója volt. Liszkay Gábor médiatanácsadóként segíti majd Nyergest, a tartalomért Szikszai Péter felel majd vezérigazgató-helyettesként, Mentes Katalin, az Echo TV volt hírigazgatója pedig hírigazgató lesz a Hír TV-nél.



Nyerges Zsolt azt is elmondta, a tulajdonosi szerepvállalásnál nem fog jobban belefolyni a Hír TV működésébe.