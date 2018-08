Légi

Pogányi repülőbaleset - Elkészült az előzetes hatósági jelentés

Nincs jele annak, hogy a gép meghibásodása okozta volna a tragédiát, mint ahogy arra sincs bizonyíték, hogy a pilóták cselekvőképességét egészségügyi probléma akadályozta volna.

Elkészült a pécs-pogányi repülőtér közelében május végén történt, két halálos áldozatot követelő légi baleset előzetes hatósági jelentése - közölte szerdán a Magnus Aircraft Zrt. az MTI-vel. Nincs jele annak, hogy a gép meghibásodása okozta volna a tragédiát, mint ahogy arra sincs bizonyíték, hogy a pilóták cselekvőképességét egészségügyi probléma akadályozta volna.



A balesetet szenvedett gépet fejlesztő cég eljuttatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Közlekedésbiztonsági Szervezete (KBSZ) által végzett vizsgálat előzetes eredményét tartalmazó dokumentumot is az MTI-nek.



A KBSZ megállapításai szerint az igazságügyi-orvosszakértői vizsgálat alapján "nincs bizonyíték" arra, hogy fiziológiai tényezők, vagy egyéb akadályoztatás befolyásolta volna a pilóták cselekvőképességét.



Az előzetes jelentés megállapításai szerint "a baleset nem volt túlélhető": a repülőn tartózkodók a becsapódáskor "az élettel összeegyeztethetetlen", halálos sérüléseket szenvedtek, életüket az azonnali orvosi beavatkozás sem menthette volna meg.



Az előzetes jelentés kiadásáig elvégzett szakmai vizsgálat során nem merült fel arra vonatkozó bizonyíték, hogy a gép szerkezete vagy valamely rendszere az eset előtt meghibásodott volna - derült ki a dokumentumból.



A légi jármű rendelkezett érvényes, az illetékes hatóság által kiadott repülési engedéllyel - írták, hozzátéve, hogy a repülőre felszerelt adatrögzítő berendezés működött és az általa rögzített adatok a fedélzeti hangon kívül értékelhetőek voltak.



Az előzetes jelentés kiemelte azt is, hogy a rendelkezésére álló adatok szerint nincs füstre vagy tűzre utaló jel a repülés közben, a tűz a becsapódást követően keletkezett.



A motor sérülései egyértelműen a repülőgép becsapódásától, és az azt követően kialakuló külső tűztől keletkeztek. A becsapódás és a becsapódást követő külső hőterhelés okozta az inverter sérüléseit - részletezték.



A Magnus Aircraft Zrt. szerdán közölte azt is, hogy "az elhunyt pilóták emlékének a legnagyobb tisztelettel adózva, folytatjuk a megkezdett utat és az eFusion projektet".



Május 31-én tesztrepülés közben zuhant le Magnus Aircraft Zrt. eFusion típusú gépe a pécs-pogányi repülőtér közelében. A járműben utazó 61 éves és 42 éves férfi a helyszínen meghalt.



Az elektromos repülőgép délelőtt 10 óra közül szállt fel, megtett két kört, majd ismeretlen okból lezuhant. A gép a repülőtértől körülbelül másfél kilométerre, az 58-as út keleti felén kukoricaföldre zuhant.



A pécs-pogányi repülőtér szomszédságában a baleset előtti napon tartották a Magnus Aircraft Zrt. repülőgépgyárának bokrétaünnepét. Az eseményen az épülő összeszerelő üzem legmagasabb pontjára kitűzött bokréta fölött a cég által gyártott két repülőgép is átrepült.