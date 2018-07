Schwarzenegger egy 13. kerületi konditeremben edzett - fotó, videó

Miután hétfőn landolt Budapesten Arnold Schwarzenegger - aki a Terminátor 6. forgatása miatt érkezett hazánkba - gépe, már el lehetett könyvelni, hogy biztos fel fog tűnni egy-két helyen. Svarci nem sokat pihent megérkezése után, erről tanúskodik egy Facebookra posztolt fotó, a sztár ugyanis második budapesti napján máris edzeni ment. Egy 13. kerületi konditermet, a Dózsa György úton található B4 Fitneszt választotta.

Schwarzenegger állítólag több hétig a magyar fővárosban tartózkodik, így várhatóan máshol is felbukkan majd. Az edzésről egy videó is felkerült a Twitterre.

Thank you, each and every one of you, for the birthday wishes. You pumped me up! pic.twitter.com/dxK57STrTp