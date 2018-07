Egészségügy

Népegészségügyi program: több testmozgás, kevesebb só, adóemelés

A kifejezetten rossz hazai egészségügyi mutatók gyors javítását ígérte Kásler Miklós miniszter leendő új népegészségügyi programjával. 2018.07.31 08:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A program pilléreit - Kásler kérésére - az országos intézetek vezetőinek javaslatai adták.



A Népszava most megszerzett három népegészségügyi programtervet az ötből. A lap szerint a dokumentumokban leginkább a betegségek megelőzésének hiányát, az ellátórendszer problémáit és önmaguk pozícióját erősítő javaslataikat rögzítették.



- A keringési betegségek megelőzéséről szóló program egyebek mellett az alkohol-, a sófogyasztás, a dohányzás csökkentését, a magas vérnyomás, az anyagcsere betegségek mérséklését, a sportolási kedv növelését tűzte ki célul. Ezek eléréséhez többek között a kenyér sótartalmának csökkentését, a dohányáruk adótartalmának emelését, a kommunikáció és az oktatás célirányos fejlesztését javasolják.



- A Nemzeti Mozgásszervi Programban megjelenik a járásonkénti tanuszoda létesítése, az iskolai és iskolák közötti versenyek, nyári mozgástáborok szervezése és központi támogatása, tömegsportolásra alkalmas helyek kötelező létrehozása, a helyes közétkeztetés biztosítása. A tömegsportok finanszírozásához forrásként használnák a TAO-pénzeket.



- A gyermekprogramban egy év alatt 17 programot valósítanának meg 6,5 milliárd forintból. A pénzt egyebek mellett települési családtervezési programra, kamaszambulanciára fordítanák, továbbá az iskolákban alakítanának ki belőle kéz- és fogmosási lehetőségeket, mozgásra ösztönző plakátokat helyeznének el a gyermekorvosi rendelőkben, költenének baleset megelőzésre, a gyermekmentés fejlesztésre, komplex elhízás elleni programra, a fogászati betegségek megelőzésére is.



A programterv szerint a magyarok túlsúlyosak. Európában listavezetők, a világ összes országa között pedig csak az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Új-Zéland előzi meg Magyarországot. A gyermekprogramban külön is jelezték, hogy a mentális-jólét hiánya, a szegregáció és a szegénység – a táplálkozás és egyéb életmódbeli problémák mellett – jelentősen veszélyeztetik az egészséget.