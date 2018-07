Zaklatás

Perverz üzeneteket küldött egy 11 éves kisfiúnak, mégis megússza a tanár

Londonba akart szökni hamis papírokkal 11 éves tanítványával egy 32 éves békési informatikatanár - derült ki tavaly novemberben. A páros a repülőtéren bukott le. A tanár embercsempészésért, családi jogállás megsértéséért és okirat-hamisításért 1 év 8 hónap börtönt kapott, két évre felfüggesztve.



A Blikk most arraól ír, hogy a kisfiú édesanyja kiskorú zaklatása miatt is feljelentette, ám ebben az ügyben megszüntették a nyomozást.



Az ügyészség legfrissebb határozatából kiderül, hogy "erkölcsileg helytelenítendő”, ám az obszcén szexuális tartalmú chatbeszélgetés miatt nem büntethető a pedagógus. Pedig tanár és diákja között arról is folyt többek között a diskurzus, hogy miként közösüljenek.



A rendőrség hiába nyomozott szexuális erőszak és más bűncselekmények gyanúja miatt a férfi ellen: mivel a gyerek önszántából cselekedett és nem az iskolai oktatás ideje alatt váltották a vulgáris üzeneteket, nemhogy szexuális zaklatásért, de még kiskorú veszélyeztetéséért sem lehet felelősségre vonni.



"Nem értek a paragrafusokhoz. Bár kénytelenek vagyunk elfogadni a hatóság döntését, de nem értünk egyet vele. A fiam végre lassan megnyugszik, nem akarjuk megint feltépni a lelki sebeit” – mondta el a gyerek édesanyja a lapnak. Úgy döntöttek, nem fellebbeznek a határozat ellen.



A tanár a számára kedvező döntés ellenére jelenleg is előzetes letartóztatásban van, ugyanis egy másik, 10 éves tanítványa ügyében még tart a nyomozás ellene.