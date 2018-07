Elszámoltatás

A halálbüntetés visszaállítását és a bérrabtartás bevezetését javasolja a Mi Hazánk

Magyarországon napi 8-9 ezer, míg Oroszországban 2 ezer forintra rúgnak a fogva tartás költségei; egy 4 ezer forintos átalánnyal mindkét állam költségvetése jól járna. 2018.07.26 16:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egyes bűncselekmények esetében visszaállítaná a halálbüntetést, a hazai börtönök zsúfoltságának enyhítésére pedig bevezetné a bérrabtartást a Mi Hazánk Mozgalom - mondta el csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Toroczkai László, a szervezet elnöke.



Mint mondta, a párt alapító nyilatkozatáról a múlt héten indított vita során a feltett húsz kérdésre mintegy 20 ezer szavazat és ezer írásos vélemény érkezett, a most felvetett két téma esetében szinte egyöntetű támogatással.



Tájékoztatása szerint a védtelenek - így a gyerekek, idősek - sérelmére elkövetett életellenes cselekményekre vezetnék be a kivégzést, amelynek visszatartó erejét kutatások bizonyítják.



Toroczkai a bérrabtartás esetében arról beszélt: Magyarországon napi 8-9 ezer, míg Oroszországban 2 ezer forintra rúgnak a fogva tartás költségei; egy 4 ezer forintos átalánnyal mindkét állam költségvetése jól járna.



Megtoldotta ezt azzal, hogy a Szibéria szó "önmagában is visszatartó erő lehet" a bűnelkövetés előtt.



Megjegyezte: a börtönzsúfoltsági lista második helyezettje, a Magyarországot követő Belgium hosszabb ideje alkalmazza ezt a gyakorlatot, holland fegyintézetekben helyezve el elítéltjeit.



Arra az újságírói felvetésre, hogy a külföldi fogva tartás emberi jogokat sértene, a politikus azt hangsúlyozta: számukra a fogvatartottakénál sokkal fontosabbak az áldozatok jogai.