Felsőoktatás

Csaknem ötezer hallgatót vettek fel a Pécsi Tudományegyetemre

A Pécsi Tudományegyetemre (PTE) 4903 új hallgatót vettek fel az idén - közölte a felsőoktatási intézmény csütörtökön. Tavaly 4870 volt az új hallgatók száma.



A közlemény szerint az új hallgatók 59 százaléka a PTE valamely alapképzésén kezdheti meg tanulmányait, az osztatlan és mesterképzéseken 16-16 százalékuk, a felsőoktatási szakképzéseken pedig 9 százalékuk fog tanulni.



Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is töretlen: a felvettek több mint 82 százaléka a támogatott szakokon kezdheti meg tanulmányait. A jelentkezők idén is a nappali munkarendet preferálták: 70 százalékuk teljesidős képzésen tanulhat majd - írták.



A PTE közlése szerint a képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartozik az ápolás és betegellátás, az általános orvos, a jogász és a pszichológia szak, de sokan érdeklődtek az osztatlan tanári szakok, valamint a mérnökinformatikus, a fogorvos, a gazdálkodási és menedzsment szak iránt is.



A legtöbb - mintegy 600 - hallgató az ápolás és betegellátás alapszak különböző szakirányaira érkezik, az általános orvos szakon több mint 200, a pszichológia és a mérnökinformatikus alapszakon 180-180, a jogász szakon több mint 160, míg a gazdálkodási és menedzsment szakon mintegy 130 hallgató kezdheti meg tanulmányait.



A legmagasabb ponthatárok a kommunikáció és médiatudomány (498 pont), a nemzetközi tanulmányok (478), a jogász (460), a pszichológia (432) szakon, és a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjain voltak (426-431), de az osztatlan tanári szakpárokon is magas pontszámok kellettek a bekerüléshez.



Az egyetem eredményeit tovább javítja a Pécsre érkező külföldi hallgatók és a pótfelvételi eljárásban bekerülők száma. Így ősszel várhatóan mintegy 7000 új hallgató kezdi meg tanulmányait.



Azok, akiket nem vettek fel, a pótfelvételi eljárás keretében választhatnak a PTE képzési kínálatából továbbtanulási lehetőséget.



Kitértek arra is, hogy az utólagos sorrendmódosítással a pécsi egyetemre az első helyen jelentkezők száma 150-nel nőtt, "így a jelentkezők számának kisebb csökkenése a felvételi végeredményben nem érvényesült".