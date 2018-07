Külügy

Ha Görögországba vagy máshova utazik, regisztráltassa magát

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyi Minisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán azt kérte, hogy mindenki pontosan adja meg külföldi tartózkodási helyét a konzuliszogalat.kormany.hu honlapon, mert, ha baj történik, gyorsan el tudják érni.



A honlapon tájékozódni lehet az egyes országokról, a veszélyes vagy úti célként nem ajánlott helyekről - tette hozzá.



Az államtitkár elmondta azt is, a görögországi erdőtűznek nincs magyar érintettje.



Menczer Tamás a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta azt is, Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt hetekben a világ legfontosabb vezetőivel tárgyalt, s így egy "diplomáciai rekordhónapon" van túl.



Ezen tárgyalások alapján kijelenthető, hogy a világ vezetői kíváncsiak a magyar miniszterelnök véleményére. "Egy olyan közép-európai miniszterelnöknek tekintik, akinek a véleményére érdemes és fontos is odafigyelni" - fűzte hozzá. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a magyar kormány jó válaszokat adott a nemzetközi kihívásokra; Orbán Viktor Európában elsőként ismerte fel az illegális bevándorlás veszélyeit, így sikerült megvédeni az országot a migrációs hullámtól.