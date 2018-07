Állatkínzás

Élő állatokat boncoltak a keszthelyi iskolában, a rendőrség szerint nem történt semmi

Még március elején robbant ki a botrány. Mint kiderült, a keszthelyi Vajda János Gimnázium biológia-szakkörében évek óta végeztek boncolásokat, illetve "kémiai kísérleteket". A foglalkozásokra a hatosztályos gimnázium 13-18 éves tanulói jártak.



Különböző állatokat boncoltak fel az évek során: nyulat, skorpiót, gőtét, papagájt, tengerimalacot, kiscsibét, vagy épp egy vaddisznó fejét. Az is előfordult, hogy a tanár egy "élő denevért" hozott be, vagy azért vezettek áramot egy élő békába, hogy a reflexeit vizsgálják. Hogy mit használnak azon múlt, hogy a tanár mit tudott szerezni, mennyibe került az állat.



A kísérleteket tartó tanár azóta eltűnt az iskolából, "közös megegyezéssel távozott".



Az élveboncolásnak végül semmilyen következménye nem lett - tudta meg a Hvg.hu. A Keszthelyi Rendőrkapitányság június elején megszüntette a nyomozást, mert szerintük a "tárgyát képező cselekmény nem bűncselekmény.” Arra hivatkoztak, hogy beszerezték az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács hivatalos állásfoglalását a szakkörön megvalósított "boncolások és leölések tekintetében”, ez pedig az volt, hogy "a biológiai szakkör keretében állatokkal kapcsolatos oktatási célú demonstráció nem minősül állatkísérletnek”.



Némedi Edina, az Állatmentő Szolgálat számos állatkínzási ügyet kezdeményező munkatársa nem érti, a rendőrség a nyomozás során miért azzal foglalkozott, hogy állatkísérletnek minősülnek-e a keszthelyi gimnáziumban történtek.



Mint elmondta, azonnal kezdeményezték a kormányhivatal eljárását, mert ez a szervezet vizsgálhatja, hogy egy oktatási intézményben lehet-e szervezetten élő vagy akár korábban megölt állatokat darabolni"’oktatási céllal". Ebből a szempontból fontos lehet, hogy a szakkörön folyó tevékenységet hogy minősítik. De az eljárás állatkínzás vétsége miatt indult, a szintén releváns állatvédelmi törvény pedig generálisan tiltja a szükségtelen, fájdalmat okozó beavatkozásokat, bántalmazást.



Ezért szerinte a törvény alapján gerinces állatok bántalmazását kellett volna vizsgálni. Ráadául ha már halott állatokat adtak a tizenéveseknek, akkor is felmerül, ezeknek az életét ki és hogyan oltotta ki. Az állatvédő hozzátette: a Zala Megyei Kormányhivatal a mai napig hallgat ennek az eljárásnak az eredményéről.