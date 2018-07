Belpol

Kétévente a kormány nevezné ki a főpolgármestert?

hirdetés

Tarlós István az áprilisi parlamenti választás után kinyilvánította, hogy csak akkor vállalna el újabb főpolgármesteri ciklust, ha a 2019 októberében esedékes önkormányzati választáson megmarad a közvetlen főpolgármester-választás. Legutóbb 2014-ben a fővárosi szavazók csaknem fele (49 százaléka) adta Tarlósra a szavazatát, Bokros Lajos 36 százalékot szerzett (a négy ellenzéki jelölt együtt 51 százalékot).



Mint ahogyan azt a 168 óra írta, nagy az esélye, hogy Tarlós most nem indul el a főpolgármesteri posztért. Az idén 70 esztendős politikust májusban több tévéinterjúban is kérdezték az újraindulása feltételeiről, miután Fürjes Balázst, a budapesti kiemelt beruházásokért felelős kormánybiztost államtitkári rangra emelték, és felvetődött, hogy a választási rendszer gyors átalakítása után esetleg ő lehetne Orbán Viktor miniszterelnök jelöltje Tarlós helyére.



A főpolgármester azt hangoztatta, hogy értéknek tekinti a fővárosi önkormányzat vezetője számára önálló legitimációt biztosító közvetlen választást, de azt is hozzátette, hogy nincsenek pontos információ arról, hogy a kormánynak mik a szándékai ebben az ügyben.



A Fidesz és a kormány politikusai, főként Gulyás Gergely ezt követően tagadták, hogy napirenden lenne az önkormányzati választási szisztéma átalakítása. Csakhogy aztán Tarlós váratlanul meglebegtette, hogy nem látja értelmét az indulásnak, két nappal később pedig a kormányoldal olyan jogszabály-javaslatot nyújtott be, amely jelentős hatásköröket von el a fővárosi önkormányzattól. Ezt múlt pénteken el is fogadta a Ház.



A 24.hu információja szerint mindeközben azt is megszondázták, mennyire hajlanak a fővárosiak arra, hogy lemondjanak a főpolgármester-választói jogukról. Egy informátoruk szerint egy kormányközeli közvélemény-kutató olyan, hosszabb, 15-20 kérdéses telefonos felmérést végzett budapesti választók körében, amelyben kifejezetten arra kérdeztek rá, elfogadnák-e a válaszadók, hogy a kormányzat nevezze ki a fővárosi önkormányzat első emberét. Sőt arra is, hogy elfogadnák-e a kinevezés egy extrém formáját.



A kérdésben megfogalmazott verzió szerint a kormány két évre nevezné ki a budapesti főpolgármestert, a főpolgármester pedig a megválasztott kerületi polgármesterek közül kerülne ki.



Az áprilisi parlamenti választás után fideszes körökben is biztosra vették, hogy hamarosan módosítják az önkormányzati választás szabályait. A félelem főleg arra alapozódott, hogy a Fidesznek nem sikerült abszolút többséget szereznie Budapesten, és a választási eredmények alapján úgy tűnt, hogy még egyes, hagyományosan jobboldali budai választókerületekben is meggyengült.