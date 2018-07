Elővásárlás

Az állam 80 ezer ingatlanra teszi rá a kezét - még a garázsokra is rárepülnek

Az elmúlt hónapokban állami elővásárlási jogot jegyeztettek be 80.147 ingatlanra. Mindezt a világörökség védelmével magyarázzák, de emiatt a magántulajdonhoz így már csak korlátozott jogok kapcsolódnak. 2018.07.23 14:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy tavaly életbe lépett kormányrendelet melléklete tételesen, helyrajzi szám feltüntetésével felsorolja azt 80.147 ingatlant, amelyekre elővásárlási jogot jegyeztethet be az állam - írja a Népszava. A lapnak korábban egy helyettes államtitkár úgy nyilatkozott: az intézkedés pusztán a világörökségi területek összképének megőrzésére szolgál, és egyik, nem titkolt célja, hogy a külföldiek ingatlanszerzését megakadályozza. Ahogy azonban az elmúlt hónapokban érkeztek az értesítések az elővásárlási jog bejegyzéséről, sokan felhördültek.



A Budapest frekventált részének számító I. kerületben többen az illetékes kormányhivatalhoz fellebbeztek, de kérelmüket elutasították. Az egyik érintett, Bárdos Péter ügyvéd a Népszavának elmondta: számításai szerint csak ebben az egy kerületben 11847 ingatlant érint a szerinte hátrányos intézkedés. Nekik pedig mostanra csak annyi lehetőségük maradt, hogy pereljenek.



Bárdos szerint egy ilyen bejegyzés komoly lélektani akadálya lehet egy-egy adásvételnek, hiszen senki sem vásárol szívesen "terhelt" ingatlant. Ráadásul a garázsok esetében azokat jellemzően a lakással együtt értékesítik, így a rájuk terhelt elővásárlási jog a lakással való szabad rendelkezést is akadályozza.



Az elővásárlási jog - magyarázza a lap - látszólag nem hozza hátrányos helyzetbe az eladót, hiszen arról van szó, hogy ha az ingatlanért az állam megadja azt az összeget, amit egy harmadik személy felkínál, akkor az ingatlant az államnak kell eladni. A gyakorlatban mégis komoly akadálya lehet az értékesítésnek. A kormányrendelet például 8 napos nyilatkozási határidőt szab az államnak, amelynek eltelte után az elővásárlási jog automatikusan megszűnik, de a tulajdonos ezt a lemondó szándékot nem tudja igazolni a földhivatalnál, mert ennek megadására a jogszabály semmiféle határidőt vagy formanyomtatványt nem ír elő.



Még rosszabb lehet a helyzet, ha az állam élni kíván az elővásárlási joggal: arra, hogy a felek mennyi időn belül kötelesek megkötni az adásvételi szerződést, szintén nincs jogszabály. Így akár az is előfordulhat, hogy az állam, miután bejelentette az igényét az épületre, tetszőleges ideig halogathatja a konkrét adásvételi szerződés megkötését.