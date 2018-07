Gyűjtés

Repülőjegyre gyűjt a Fazekas RoboTeam

2018.07.21 08:44 ma.hu

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium RoboTeam csapata Európát, mint kontinenst képviselve nyerte meg a FIRST – For Inspiration and Recognition of Science and Technology – Global Challenge nemzetközi robotépítő versenyt 2017-ben, Washingtonban. Akkor az Önök támogatásával jutott ki a csapat Amerikába és tette büszkévé az egész nemzetet.



2018-ban Mexikó város ad otthont a FIRST Global Challenge -nek, ahol a RoboTeam Magyarországot képviselve kap lehetőséget a címvédésre.



Az 5 középiskolásból és két kísérő tanárból álló csapat részvételi költsége meghaladja a szülők által finanszírozható keretet, az intézménynek pedig szűkös forrása van, ezért fordulunk a szélesebb közösséghez ezzel a rendkívüli támogatási kérelemmel.



"Kérjük Önöket, hogy az útiköltségek finanszírozásával segítsék a csapat részvételét a FIRST Global Challenge versenyen."



A RoboTeam csapatról bővebb információ itt található.



Amennyiben cége tudja támogatni a csapatot, úgy vegye fel a kapcsolatot a projekt anyagi részének koordinálását végző alapítvánnyal:

Tehetséges Kobakokért Alapítvány

Cím: 2030 Érd, Aradi u. 69/A.

E-mail: tk.alapitvany@gmail.com

Telefon: (36) 305668029

Adószám: 18623163-1-13

Nyilvántartási szám: AM-3658

Számlaszám(OTP): 11713012-20005564

IBAN: HU78 1171 3012 2000 5564 0000 0000

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

Megjegyzésbe kérjük az "First Global" -t feltüntetni.



A mentortanár elérhetősége: Koren Balázs, kobak@fazekas.hu



A Fazekas Robotika műhelye 14 éves múltra tekint vissza. 2003-ban indult azzal a céllal, hogy tanulóink részt vegyenek az FLL (FIRST Lego League) által szervezett nemzetközi robotikai csapatversenyen. A versenyen való sikeres szereplés és a gyerekek lelkesedése arra ösztönözte az iskolát, hogy bekapcsolódjon ebbe a nemzetközi mozgalomba, és a 2004-es évtől kezdődően megrendezte - Magyarországon először – a Budapesti regionális fordulót. A FIRST Global Challenge illetve, hogy más országok csapataival együttműködve lehet sikert elérni, komoly lehetőség számukra, ezért lelkesen készülnek a kihívásra.