Szakemberhiány

Bálnavadászt és sarkkörkutatót keres a Duna-Gyöngye Óvoda

A dunaszentpáli intézmény elkeseredettségében készítette a lenti posztot: "Sajnos az óvodapedagógusok kihaltak!" - írták.

Egyre komolyabb a hiány óvodapedagógusokból, jelenleg 760 óvónőt keresnek az országban. Ráadásul folyamatosan öregszik a szakma, az átlagéletkor 55 év körül lehet. Eddig csak a kisebb településeken volt szakemberhiány, ám a probléma mostanra a nagyobb városokat is elérte – írja az Eduline.



Több település pluszjuttatásokkal próbál pedagógusokat vonzani a helyi intézményekbe. Gyakran szolgálati lakást biztosítanak, Ferencvárosban pedig bruttó 45 ezer forintos kiegészítéssel csábítanak.



A pályakezdő óvodapedagógus annak ellenére kevés, hogy a szak a legnépszerűbbek között van a felvételin. Idén csaknem 4700-an jelölték meg a jelentkezési lapon, a tanulmányait pedig általában 1600-1700 elsőéves kezdi meg.



Sokan azonban egy percet sem dolgoznak magyarországi óvodában, hanem külföldre mennek. Ott a többszörösét kereshetik a hazai fizetésnek, és semmilyen minősítésen nem kell átesniük, nem kell portfóliót írniuk. Ráadásul itthon három évig gyakornok kategóriában maradnak bruttó 182 ezres fizetéssel, aminél többet keres egy óvodai dajka.



Az óvodavezetők többféleképpen próbálják megoldani a szakemberhiányt: van, ahol nyugdíjasokat foglalkoztatnak, de arra is van példa, hogy olyan pedagógust is felvennének, aki a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapta meg a diplomáját.