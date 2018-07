Lapszemle

Simicska letétbe helyezett videófelvétellel védi magát

hirdetés

Amerikába küldi fiát, Ádámot Simicska Lajos - írja a Népszava. A 26 éves Simicska Ádámnak meg kell tanulnia megfelelően angolul és be kell jutnia egy főiskolára.



Az még nem derült ki, hogy mi a hosszabb távú terv, de Simicska két üzlettársa is Amerikába készül. Faragó Csabának és Fonyó Károlynak ugyanakkor eddig is voltak ottani érdekeltségeik.



A lap körbejárta, hogy hogyan alakult Simicska Lajos és Orbán Viktor miniszterelnök kapcsolata az elmúlt években. Mint írják, Simicska videóra vett egy hosszabb beszélgetést Orbánnal, melyet több példányban letétbe helyezett arra az esetre, ha vele bármi történne.



Az nem derül ki a cikkből, hogy a felvételen miről beszélgetnek.