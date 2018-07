Felsőoktatás

Egyetemként működik augusztustól a Kodolányi János Főiskola

Az elmúlt 25 tanév, a 25 ezer végzett hallgató, számos hazai és külföldi minőségdíj után Magyarország legrégebbi magánintézményének elismertségét jelzi a most elnyert egyetemi cím - írták. Hozzátették: az intézményben tizenegy alapszakon, három felsőoktatási szakképzési szakon, három mesterszakon, több tucat szakirányú továbbképzésen csaknem háromezer diák tanul Budapesten, Orosházán és Székesfehérváron.



Az intézmény többszörös díjnyertes oktatási modelljében a munkaerőpiaccal szoros partneri együttműködésben képezi a jövő szakembereit, és ez a közös munka a kutatás területén is kiemelt fontosságú - emelték ki.



A közlemény szerint Szabó Péter rektor úgy fogalmazott: büszkék a most megkapott egyetemi címre és arra is, hogy egyedüli felsőoktatási intézményként ők kapták meg még 2014-ben a Magyar Termék Nagydíjat és a Minőség-Innováció európai díjat, amelyeket PIQ&Lead oktatási modellünkkel nyertek el.



A rektor rámutatott: kooperatív oktatási formájuk biztosítja azt, hogy a munkaadók igényeit be tudják építeni a képzési programba, a tananyag kidolgozása stratégiai partnercégeinkkel közösen történik, és az oktatásban is részt vesznek a cégek munkatársai. Hallgatóikat emellett már az első félévtől kezdve projektfeladatokkal, szakmai gyakorlatokkal készítik fel a munka világára. Ennek köszönhetően a Kodolányin végzettek a magas szintű elméleti képzés mellett gyakorlati tapasztalattal is felvértezve kezdhetik meg karrierjük építését. A modell sikerességét bizonyítja, hogy hallgatóik 43 százalékát szakmai gyakorlatuk helyszínén azonnal alkalmazzák, végzett hallgatóik 91 százaléka fél éven belül munkát kap.



Szabó Péter értékelése szerint az egyetemi rang is azt bizonyítja, hogy jó úton járnak innovatív módszereikkel. A jövőben szeretnének oktatási helyszíneiknek saját profilt adni, Orosháza a társadalmi felelősségvállalás, a szociális munka irányába fog elmozdulni, Székesfehérvár a művészeti oktatásra koncentrál majd, Budapest pedig a magyar nyelvű képzések mellett a nemzetközi campus szerepét is be fogja tölteni.