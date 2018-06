Karikatúra

A Kétfarkú Kutya Párt a magyar Banksy

Új graffiti jelent meg a Dob és a Rumbach Sebestyén utca sarkán. Az alkotás Orbán Viktort ábrázolja, amint a gyerekek kedvencén, Thomas gőzmozdonyon utazik. 2018.06.25 19:18 ma.hu

Az orbános graffiti önmagában is hír, ám még különlegesebbé teszi a Banksy-aláírás, ami azt sejteti, hogy a híres graffitiművész Budapesten járhatott. A rajz egyébként Bansky hivatalos Instagram-oldalán sem szerepel. Azóta ki is derült a turpisság: az ál-banksy graffiti a Kétfarkú kutyapárt unkája. Facebook oldalukon részletes képsorozatban számolnak be arról, hogyan készült az kisvonatos alkotás. Úgy tűnik egy eldugott házfalon egy próbafújás is volt. Mindenesetre rendkívül izgalmas, hogy vajon meddig marad a falon.