Katasztrófavédelem

219 településen folytatódik a szúnyogirtás

A tizedik hete tartó program során országszerte eddig 297 ezer hektárnyi területen, 854 településen gyérítették a rovarokat a szakemberek. 2018.06.25 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ezen a héten az ország 219 településén, ezen belül hat fővárosi kerületben, összesen 75 ezer hektáron folytatódik a szúnyogirtás - tájékoztatta a programot koordináló Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője hétfőn az MTI-t.



Mukics Dániel emlékeztetett: a tizedik hete tartó program során országszerte eddig 297 ezer hektárnyi területen, 854 településen gyérítették a rovarokat a szakemberek. Hétfőtől a főváros mellett, a Dráva mentén, a Szigetközben, Szolnok térségében és a Velence-tó környékén irtanak.



A felhasznált vegyszereknek az Európai Unió által engedélyezett hatóanyagát a közegészségügyi hatóság is jóváhagyta. A gyérítés hatékonyságát entomológusok, rovartannal foglalkozó szakértők ellenőrzik. Ahol a permetezés nem volt eredményes, ott a kivitelezők megismétlik az eljárást - tette hozzá Mukics Dániel.



Arról is beszámolt, hogy az OKF hivatalos honlapján, a katasztrofavedelem.hu oldalon elérhető a szúnyoggyérítés heti programja. Az önkormányzatok a központi program mellett saját költségvetésük terhére önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést.