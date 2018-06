Hoppá

Banksy készíthetett graffitit Orbánról a belvárosban

Új graffiti jelent meg a Dob és a Rumbach Sebestyén utca sarkán. 2018.06.25 12:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az alkotás egyértelműen Orbán Viktor miniszterelnököt ábrázolja, amint a gyerekek nagy kedvencén, Thomas gőzmozdonyon utazik. Ez a felcsúti kisvasútra lehet utalás a 444.hu szerint. Egy Orbán Viktoros graffiti önmagában is hír, ám még különlegesebbé teszi, a Banksy-aláírás, mely azt sejteti, hogy a világhírű graffitiművész ezúttal Budapesten alkotott.



Banksynek vannak magyar utánzói, hasonló stílusú graffiti készült már Vajna Tímeáról és Andy Vajnáról is, igaz, azok mellett soha nem szerepelt Banksy aláírás, bár az sokszor az eredeti Banksy-műveknél is elmarad. Mindenesetre rendkívül izgalmas, hogy vajon meddig marad a grafika a falon - írja a lap.





Banksy stábja: ez egy szélhámos munkája

Az Index rákérdezett a graffitiművész hivatalos e-mail címén, hogy eredeti alkotásról van-e szó, mire azt a választ kapták, hogy "This is not by Banksy. It is the work of an imposter". Vagyis ez nem Banksy műve, hanem egy szélhámosé.