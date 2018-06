Jog

Álpolitikus csalót és társait ítélték el Zalaegerszegen

Folytatólagosan és társtettesként elkövetett csalás miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Zalaegerszegi Járásbíróság hétfőn három férfit, aki több mint 18 millió forintot csalt ki - egyikük európai parlamenti képviselőnek adva ki magát - egy zalaegerszegi vállalkozó pártól, uniós támogatások ígéretével.

Sz. Aurélt első fokon két év, három évre felfüggesztett börtönre ítélték, a fia, Sz. Bálint másfél év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A harmadrendű vádlott, L. János ellen még május végén elfogatóparancsot adott ki a bíróság, mert nem jelent meg az akkori tárgyaláson, de miután azóta is ismeretlen helyen tartózkodik, a távollétében ítélték el két év, három évre felfüggesztett börtönre.



Sz. Aurél 2012 óta rendszeresen vásárolt egy dohányboltokat is üzemeltető házaspár zalaegerszegi élelmiszerüzletében, többször beszélt velük befektetésekről, hazai és európai uniós pályázatokról. Így tudta meg, hogy a tulajdonosoknak többször is volt átmeneti pénzügyi nehézségük.



A férfi 2015-ben a fiával elhatározta, hogy pénzt szerez a házaspártól, ezért egy ismerősüket álnéven, Kovács Gézaként mutatták be nekik, olyan befolyásos emberként, aki európai uniós támogatásokat tud intézni és jó kapcsolatokat ápol politikusokkal.



Először egy hévízi szállodában találkoztak 2015 decemberében, akkor az álnéven bemutatkozó férfi azt állította magáról, hogy takarékszövetkezeti elnök, európai parlamenti képviselő, kormánypárti politikusok barátja, és rajtuk keresztül fog támogatásokat szerezni. Azt ígérte, hogy 120 ezer euró támogatást szerez, ezért kétmillió forintos jutalékot kért, amit a házaspártól néhány napon belül meg is kapott.



Később azt ajánlotta, hogy újabb kétmillió forintért a trafikoknak is tud támogatást szerezni. A házaspár 1,5 millió forintot adott át a férfinak 2016 januárjában egy budaörsi áruház melletti parkolóban, majd félmillió forintot néhány nappal később a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren.



A harmadrendű vádlott ezután telefonon arra hivatkozott, hogy a brüsszeli folyósításokat "a magyarországi migránsválság miatt" felfüggesztették. Ennek "kijátszására" azt ajánlotta, hogy 15 ezer euróért brüsszeli lakcímet és munkahelyet igazol a házaspárnak, így Magyarországot "kikerülve" hozzájuthatnak a pénzhez.



Többszöri telefonbeszélgetések, levélváltások és újabb juttatások ígéretével a vádlottak mindig újabb határidőket jelöltek meg a támogatás megérkezésére, a csúszás okaként pedig arra hivatkoztak, hogy "Kovács Géza" rendkívül elfoglalt ember, külföldön tárgyal. A házaspár végül ráállt a 15 ezer euró kifizetésére, amit Ljubljanában kellett átadniuk, mert a "politikus" állítólag éppen ott tárgyalt.



A házaspárnak további hitegetések után azt mondták, hogy Brüsszelben már csak 200 ezer eurós támogatást lehet intézni, ehhez viszont még 30 ezer euró kell. A becsapott vállalkozók ezek után eladták az autójukat, ékszereiket, kölcsönöket kértek. A pénzt végül 2016 áprilisában ismét Ljubljanában, egy hotel kávézójában adták át.

"Kovács Géza" később azt közölte a sértettekkel, hogy töröltek minden támogatást, de a befizetett összegeket majd visszaküldi. Ez nem történt meg, sőt azzal fenyegette meg az üzlettulajdonosokat, hogy "ha hazajön Brüsszelből", feljelenti őket és bezáratja a boltjaikat.



A tárgyalásokon az elsőrendű vádlott szinte mindent tagadott, a fia részben elismerte a bűnösségét, hasonlóan a harmadrendű vádlotthoz, vallomásaik azonban sokszor ellentmondtak egymásnak.



A bíróság arra is kötelezte őket, hogy az ítélet jogerőre emelkedése után együtt fizessék meg a 18 millió forintot meghaladó kárt.



Az ítélet nem jogerős, az elsőrendű vádlott felmentésért fellebbez, míg az ügyész, a másodrendű és a harmadrendű vádlott három nap gondolkodási időt kért.