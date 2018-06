Pártok

Toroczkai: nincs életképes ellenzéki párt Magyarországon

A Jobbikból kizárt politikus szombaton Ásotthalmon jelentette be, hogy megalakult és a jövőben pártként működik a Mi Hazánk Mozgalom. 2018.06.25

Nem lehet életképes pártot találni az ellenzéki oldalon - mondta Toroczkai László ásotthalmi polgármester, a Mi Hazánk Mozgalom alapítója hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.



A Jobbikból kizárt politikus szombaton Ásotthalmon jelentette be, hogy megalakult és a jövőben pártként működik a Mi Hazánk Mozgalom.



Az M1-en elmondta, valós társadalmi problémákra szeretnének választ adni, ezek között említette a demográfiai helyzetet, a bevándorlás és a kivándorlás kérdését, az Európai Unió és Magyarország állapotát, valamint a magyar-cigány együttélést.



Kitért arra is, hogy több hónapba telik bejegyezni egy pártot, de az már most látszik, hogy a tagsággal "nem lesz probléma". Terveik szerint elindulnak a jövő évi európai parlamenti és az önkormányzati választáson is - jelezte Toroczkai László.

