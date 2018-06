Statisztika

Kötelező lesz az adatgyűjtés a fogyatékossággal élők helyzetéről

Az uniós intézmények megállapodásra jutottak az egyénekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról, az adatgyűjtés a jövőben terjedjen ki a fogyatékossággal élő emberek életminőségére is. 2018.06.21 16:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kósa Ádám fideszes európai parlamenti képviselő tájékoztatása szerint az illetékes uniós és nemzeti statisztikai hivatalok által közösen meghatározott kérdések alapján az egyéni szinten, mintavétel alapján felvett statisztikai adatok kitérnek majd a személyek egészségi állapotán belül arra is, hogy ha valaki fogyatékossággal él. A nemzeti statisztikai hivatalok rákérdeznek majd arra, hogy a fogyatékosság miként jelenik meg az egyén jövedelmi helyzetében, életkörülményeiben, munkája és tanulmányai során, vagy akár a legújabb technológiák használata terén.



A statisztikai adatgyűjtés az életminőségre vonatkozó kérdések körében arra is kitér majd, hogy a fogyatékossággal élő személy befogadása megvalósul-e gazdasági, szociális vagy kulturális szinten és ez miként befolyásolja az egyén jóllétét.



Kósa Ádám rámutatott, Európában 80 millió ember él valamilyen fogyatékossággal és problémáik sokszor azért nem látszódnak világosan a politikai döntéshozók számára, mert túlságosan kevés statisztikai adat áll rendelkezésre. Az elfogadott szöveg alapján az élet minden területén egyértelműbb lesz, hogy milyen helyzetben vannak a fogyatékossággal élők más személyekhez képest az egyes uniós tagállamokban. Ennek eredményeképpen a politikai döntéshozók a fogyatékossággal élők személyes szükségleteihez jobban igazodó, hatékonyabb megoldásokat találhatnak - közölte a képviselő.



Az elfogadott keretrendeletet az Európai Parlament plenáris ülésének is el kell fogadnia, bevezetése ezt követően várható.