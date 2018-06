Állatkínzás

Sörétes puskával lőttek meg egy gólyát

hirdetés

"Ez már elkeserítő...



Sörétes puskával lőtték meg ezt a fehér gólyát Hajdúszoboszló határában. Mikor rátaláltak, sétált, nem tudott elrepülni, valamint minden 3. lépésnél összerogyott. Bal szárnyán látható zúzódások arra utaltak, hogy vezetéknek csapódhatott. A csontok el is törtek, így előkészülvén a műtétre elkészítettük a röntgenfelvételt. Az elkészült képen megdöbbenve tapasztaltuk a sérülés okait: sörétszemeket...



A gólya már jobban van, sérüléseit elláttuk, valamint a lövedékeket is eltávolítottuk, hogy átadhassuk a rendőrségnek. Teljesen le vagyunk döbbenve. Idén a parlagi sas után ez már a második fokozottan védett faj, (nem is beszélve a tucatnyi nem fokozottan-,de védett madárról) melyet még csak nem is képzetlenek légpuskával, hanem egyenesen vadász- és fegyvervizsgával rendelkezve, éles lőfegyverrel sebesítettek meg. Ebben az esetben is szándékosságról van szó. Itt már nem mentség, hogy "hát nem tudtam..."



Hogy vadászat közben bárki lövést leadhasson, előtte meg kell győződjön a célpont fajáról, ivaráról, lőhetőségi állapotáról, valamint arról hogy a lövés irányában bármi más előfordulhat e. Valószínűleg meggyőződött minderről, és hát mégis...." - írja valóban elkeserítő Facebook-posztjában a Hortobágyi Madárkórház.