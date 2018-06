Állati

Irányt váltott a Magyarországon kószáló macicsalád

Ismét Heves megyében vándorol egy anyamedve a bocsával, vagy bocsaival együtt. Valószínűleg ezt a csapatot látták néhány napja Sajókeresztúrnál. 2018.06.20 16:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kedden este Mezőkövesdről Füzesabony felé vette az irányt a bocsos anyamedve. Egy földúton Szihalomnál látták - írja a Heves megyei hírportál.



Kedden Mezőkövesden, a Katonai-tó környékén tanyázott a család. Videót is készítettek az anyáról, s mint később kiderült, többen látták, s meg is zavarták. Mint kiderült, a csapat Füzesabony felé folytatta útját.



Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója elmondta, nem meglőni, zavarni, keresni akarják a medvét, hanem a mozgását figyelik az őrök éjellátókkal, távcsővel, hőkamerával az autópálya felüljáróiról, ezen kívül kameracsapdákat is elhelyeztek.



Akkor van nagyobb készültség, ha lakott területre téved, de próbálják úgy kísérni, hogy ne zavarják meg.



A medve nem támad, nem megy be sehová, inkább felderít, keresi az élőhelyét, hol van, ami tetszik neki. Hogy eddig nem ment át az autópálya túloldalára, az abból fakadhat, hogy idegen számára a tiszta út, az autópálya-felüljáró. Aztán jött a hír, hogy az autópályára tévedhetett a mackó, a 118-as kilométernél látták.



A HEOL munkatársa követte a medve útját, és Szihalomnál találta meg.



"Már sötétedett, párállt a határ a korábbi eső után és remélhettem, már nem futok össze a medvével, annál is inkább, mivel az M3-ason jóval arrébb bukkant föl. Így meglepő volt, hogy a távolban cikázó fekete gombóc, vagy gombócok tűntek föl. A hídon túl pedig ott volt az anyamedve. Szegény természetesen elkezdett vágtázni az ellenkező irányba, majd beugrott a bokrok mögé a búzatáblába" - írta.



Információk szerint az anyamedve mindig egy biztonságos helyen hagyja bocsát, ő pedig előremegy és felderíti a környéket.



A medve egyébként éjszaka továbbállt, tudta meg a HEOL kedden reggel Nagy Júliától, a BNPI kommunikációs osztályvezetőjétől. Hajnalban Füzesabony belterületén egy autós találkozott össze az anyamedvével és készített róla videót, azt követően a maci Kál felé vette az irányt. A bocsot nem látták vele.



Szerda hajnalban került fel a közösségi oldalra egy videó, amelyben egy medve szalad Füzesabony utcáin.