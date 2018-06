Fővárosi Közgyűlés

Ők lettek Budapest díszpolgárai

Az elismerő címben nyolcan részesültek, akik a főváros életében jelentős, meghatározó szerepet töltenek be, kiemelkedő teljesítményükkel Magyarországnak, Budapestnek dicsőséget szereztek.



Díszpolgári címet kapott Babos Tímea világbajnok és Grand Slam-győztes teniszező, Horgas Eszter fuvolaművész, Horváth Károly (művésznevén Charlie), Liszt Ferenc-díjas magyar előadóművész, Lovász László Széchenyi-nagydíjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke, Mészöly Kálmán volt válogatott labdarúgó, szövetségi kapitány és Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész, karmester, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek tiszteletbeli örökös főzeneigazgatója, zenei főtanácsadója.



A kitüntetés posztumusz díjazottja Burger Barna fotóművész és Hazay István Kossuth-díjas geodéta, az MTA tagja.



A Babos Tímeának járó elismerést édesapja, Babos Csaba, a Burger Barnának járót felesége, Feszthammer Fanni, a Hazay Istvánnak járót pedig fia, Hazay István vette át.



Tarlós István főpolgármester a szabadság napja, június 19-e alkalmából tartott ünnepi ülésen, a kitüntetések átadása előtt arról beszélt, hogy ma egyszerre ünnepeljük szabadságunkat, városunkat és annak legkiválóbb polgárait. Budapest legújabb kori történelmének két dátuma különösen fontos: 1944. március 21-e, amikor a német hadsereg katonái megszállták hazánkat, és 1991. június 19-e, amikor az utolsó szovjet katona elhagyta Magyarországot - mondta.



Tíz évvel a kivonulás után a polgári kormány úgy döntött, hogy ezt a napot nemzeti emléknappá nyilvánítja. A Fővárosi Közgyűlés ezzel közel egyidejűleg úgy határozott, hogy ezen a napon adja át a díszpolgári címeket - emlékeztetett a főpolgármester, aki úgy fogalmazott: "a szabadság és a felemelkedés kezdete a legméltóbb helye, szimbóluma a nagy teljesítmények elismerésének".



Tarlós István azt mondta: Budapest érzékeny város, ahhoz, hogy befogadjon, ismerni kell a működését. Azok előtt, akik sajátos szellemiségét, sokoldalú művészetét, a régi korok titkait és a jövő lehetőségeit szenvedélyesen kutatják, a város végül mindig megnyílik.



Budapest díszpolgárai ilyen személyiségek, ők azok, akik különböző tudományágakban, a sportban, a művészetekben és a közéletben is feszegetik a határokat, mindig jobbat akarnak, nem elégszenek meg a középszerrel. A kitüntetettek egytől egyig minden eredményükkel Budapest javát szolgálják - jelentette ki.



A főpolgármester kitért arra is, hogy a nagyváros csupán gazdag változékonyságban ismerheti fel önmagát. Budapest jó és befogadó város. Elfogad sok új törekvést, értékel minden minőséget. Budapest mint főváros olyan szimbólum, amelyet minden magyar ember magáénak érezhet - hangsúlyozta Tarlós István.



Úgy fogalmazott: "ma a 21. századi Budapestet megfontoltan, de a kor dinamikáját figyelembe véve igyekezünk építeni, védeni és megerősíteni mindazt, amit eddig elértünk, és magabiztosan igyekezünk a jövő felé".

Budapesten az elmúlt nyolc év során a konszolidáció és az ésszerű, megtervezett fejlesztés volt a legfontosabb - mondta Tarlós István, példaként említve, hogy új metróvonalat adtak át és régit újítanak fel, továbbá korszerűsítették a tömegközlekedési járműparkot.



A 3-as metró vonalán 2018-ban már csak felújított szerelvények közlekednek, megújították a Margitszigetet, a Széll Kálmán teret, fonódó villamoshálózatot építettek - tette hozzá.



Tarlós István a jövőről szólva azt mondta: növelik a város gazdasági teljesítőképességét, és igyekeznek gazdagítani a kulturális életet is.