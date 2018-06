Ügyészség

Brutális kivégzés Putnokon - vádat emelt az ügyészség

Előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette, és aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség két férfival és két nővel szemben, akik 2018 februárjában megöltek egy férfit.

A vádlottak társasága 2018 februárjában Dövényben a kocsmában szórakozott. Itt beszélgetés közben szóváltásba keveredtek a későbbi sértett férfival. Mivel a sértett kijelentéseit sértőnek találták, a két férfi és a nő elhatározták, hogy megölik. Az italozás során felajánlották neki hogy elviszik a szomszéd faluba a rokonaihoz. A gépkocsiba előre bekészítettek késeket és egy bozótvágót a cselekmény elkövetéséhez.



Velük tartott a sértett élettársa is, aki nem akarta párját egyedül elengedni a vádlottakkal, tudva erőszakos természetükről.



Az éjszakai órákban indultak el az autóval, amit a vádlott nő vezetett, mellette ült a sértett élettársa. Hátul ült a sértett és a két vádlott férfi. Út közben nem a tervezett úti cél, hanem Putnok felé fordultak, amit a sértettek jeleztek is. Ekkor az egyik férfi a bekészített késsel elvágta a sértett nyakát. Élettársát életveszélyesen fenyegetni kezdték.



Putnokon egy lakóház pincéjénél álltak meg, ahová erőszakkal lerángatták az erősen vérző sértettet és a halálra rémült nőt. A pincében a két férfi a késekkel és a bozótvágóval test szerte brutálisan megszurkálták és vagdosták a férfit, miközben vádlott társuk a nő mobiltelefonnal világított nekik a sötétben. A sértett élettársát kényszerítették, hogy végig nézze a cselekményt, közben a vádlott nő a combján őt is megszúrta egy késsel, és őt is megöléssel fenyegették.



Amikor a sértett meghalt, az egyik férfi felment a házba, ahol volt élettársa lakott. Felébresztette a nőt és kérte, hogy segítsen eltüntetni a holttestet. Egy szőnyegbe csavarták, majd kocsival visszavitték Dövénybe, és egy emésztő gödörbe dobták. Ezalatt Putnokon a vádlott férfi élettársa elégette a ruhákat és az eszközöket, hogy eltüntesse a nyomokat.



A megölt férfi élettársát hajnalig fogva tartották, majd azzal engedték el, hogy megölik, ha valakinek beszél a történtekről.



A sértett halála során az átlagosnál jóval meghaladó testi fájdalmat és lelki gyötrelmet szenvedett el.



A vádlottakat még aznap elfogták és előzetes letartóztatásba kerültek.



Az ügyészség a két férfival és a nekik segédkező nővel szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést, a nyomok eltüntetésében közreműködő nő esetében végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott.