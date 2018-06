Katasztrófavédelem

Budapesten és a Balatonnál is folytatódik a szúnyogirtás

Budapesten és a Balatonnál is folytatódik ezen a héten a szúnyogirtás - tájékoztatta a program koordinálását végző Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője hétfőn az MTI-t.



Mukics Dániel közölte, a héten 45 ezer hektáron, illetve 125 településen gyérítik a szúnyogokat: a főváros III., IV., XVI., XVII., XXII. és XXIII. kerületében, a Csepel-szigeten és Békés megyében. A Balatonnál a biológiai szúnyoglárva-gyérítés után megkezdődik a légi permetezés, mintegy 12,5 ezer hektáron - mondta.



Április 23. óta eddig 849 településen, összesen 266 ezer hektáron irtották a rovarokat - tette hozzá.



Felidézte: a múlt héten Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Csongrád és Bács-Kiskun megyében, valamint Sopron és Mosonmagyaróvár térségében terveztek szúnyoggyérítést, de a viharos időjárás miatt több településen elhalasztották a munkákat, az északnyugati régióban pedig teljesen elmaradtak a kezelések. Ezen a héten viszont pótolják az elmaradt permetezéseket is.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a szúnyogirtásnál használt készítmény emberre, háziállatokra, madarakra és növényekre még hosszú távon sincs káros hatással. A méhekre azonban veszélyes lehet az irtószer, ezért a kezelések előtt minden méhészt értesítenek a gyérítés idejéről és helyéről, hogy biztonságba tudják helyezni a kaptárokat.



Arról is beszámolt, hogy a katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető a szúnyoggyérítés heti programja, vagyis az, hogy melyik településen melyik napon permeteznek.



Az önkormányzatok a központi program mellett saját költségvetésük terhére önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést.