Életfogytiglant kaphat a Teréz körúti robbantó

Az ügyészség előre kitervelten, aljas indokból, több ember és hivatalos személy sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés kísérletével, robbanóanyaggal visszaéléssel és terrorcselekmény előkészületével vádolja az előzetes letartóztatásban lévő elkövetőt.



Az ügyész perbeszédében kijelentette: az ügy összes körülménye egyetlen büntetés kiszabására ad lehetőséget, életfogytig tartó szabadságvesztésre.



A vád szerint a huszonéves fiatalember 2016. szeptember 24-én késő este Budapesten, a Teréz körúton egy általa készített és működésbe hozott pokolgéppel életveszélyesen megsebesített két rendőrt. A robbantás célja az volt, hogy megszerezze fegyvereiket. A rendőrök életét csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.



Az elkövető nem sokkal később e-mailt küldött a Belügyminisztériumnak, melyben leírta, hogyan, miből készítette a bombát, és azt is jelezte, hogy lesznek követelései. Egy másik el nem küldött, de a számítógépén megtalált e-mailben pedig - újabb halálos kimenetelű robbantásokkal fenyegetve - egymillió eurót követelt volna.



Az ügyész azt mondta, hogy a bizonyítékok alapján kétséget kizáróan a vádlott követte el a robbantást, a beismerő vallomás megtétele jogszerű és törvényes volt, a szakértő szerint a vádlott nem kóros elmeállapotú, ugyanakkor rendkívül manipulatív, aki szeretne fontos lenni. A vádlott az ügyész szerint ölni akart, azért helyezett repeszeket a robbanószerkezetbe, továbbá a következmények láttán semmilyen megbánást nem tanúsított, hidegen hagyta, hogy mi történt. "Tökéletes közöny a szörnyű tettel kapcsolatban" - fogalmazott.



Az ügyész "brutális pusztításra képes" robbanószerkezetről beszélt, és elmondta, hogy a robbanásban nyolc autó is megrongálódott, a környező ingatlanokban pedig több mint tízmillió forint kár keletkezett. A szakértő szerint a robbanószerkezet - amelyben különböző méretű szögek is voltak - ötméteres sugarú körben képes volt halált okozni.



A vádbeszéd után a tárgyalást - amelyen a vádlott nem volt jelen - elnapolták, a per augusztus végén folytatódik.



A vádlottat a cselekmény után néhány héttel, 2016 októberében fogták el, azóta előzetes letartóztatásban van. Néhány hónapig nem tett érdemi vallomást, 2017 februárjától azonban többször hosszan, részletesen beszélt az ügyészek előtt magáról és vádbeli cselekményéről is. A fiatalember többször is azt mondta az ügyészeknek, hogy e vallomásait kényszer, fenyegetés, befolyásolás nélkül tette és fenntartja. Az ügy első, januári tárgyalási napján azonban minden korábbi vallomását visszavonta, és azóta nem tett érdemi nyilatkozatot.

Az akkor ismertetett nyomozati vallomásai szerint a 24 éves fiatalember részletesen beszélt a robbanóanyagok, bombák iránti régóta tartó szenvedélyéről, továbbá arról, hogy 2016-ban miként készített el és próbált ki házilag több pokolgépet. A többkilónyi robbanóanyagot tartalmazó bombákat cukorból, ammóniából, műtrágyából és más, kereskedelmi forgalomban kapható anyagokból készítette, és hol gyújtózsinórral, hol távirányítóval hozta működésbe.



A robbantás előtt heteken át járt a fővárosba, alaposan megfigyelte a kiszemelt helyszínt, többször is odahelyezte a bombát, mielőtt felrobbantotta volna.



A bűncselekmény estéjén a bombát a Teréz körút 2-4. szám alatti ház bejáratánál a detonáció hatásának irányítása és növelése érdekében egy szűk résbe tette. A többkilónyi robbanószer mellé többkilónyi 5-10 centiméteres szöget is rakott. A bombát néhány méteres távolságból szándékosan akkor robbantotta fel, mikor a két rendőr odaért.



A robbanás után a vádlott a sértettek felé ment, a földön heverő testeken átlépett, de látta, hogy élnek, ráadásul a közelben járókelők is voltak, emiatt megijedt és - eredeti céljától eltérően - a rendőrök fegyvereit nem vette magához.