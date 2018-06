Kormány

Novák: többen és hosszabb időn át nyaralhatnak idén az Erzsébet-táborokban

hirdetés

MTI/Bodnár Boglárka

Tartalmas és olcsó kikapcsolódást kínálnak egész nyáron az Erzsébet-táborok, amelyekben a tavalyihoz képest idén több gyermek és hosszabb ideig nyaralhat - mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár hétfőn Zánkán.



Novák Katalin a nyári Erzsébet-táborok elindulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy 11 héten át indítanak egyhetes turnusokat a zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-táborokban, ezekben mintegy 30 ezer táborozó üdülhet idén nyáron, az ország ötszáz pontján megszervezett napközis táborokban pedig mintegy 60 ezer gyermek táborozhat a lakóhelyéhez közel.



Az államtitkár elmondta azt is, hogy mintegy 3 ezer határon túlról érkezett gyermek nyaralhat a magyarországi Erzsébet-táborokban. Hozzátette, hogy idén megnyílt az erdélyi Ivóban működő tábor is, ahol a nyáron 1500 fiatal töltheti szabadidejét.



Novák Katalin közölte: a zalaszabari Gyógyító Szent Erzsébet-táborban június 16. és szeptember 21. között, a tihanyi gyógyító táborban pedig július 23. és augusztus 5. között mintegy 900 speciális ellátást igénylő gyermek rehabilitációjáról gondoskodnak.



Kiemelte: az Erzsébet-táborokban működő beléptetőrendszer, a kortárs segítők jelenléte, valamint a folyamatos orvosi ügyelet garantálja a táborozók biztonságát.



2018 a családok éve, ennek jegyében az Erzsébet-tábor megnyílt a családok előtt is, így a hétvégeken ingyenesen töltheti itt idejét csaknem ezer család - mondta.



Novák Katalin beszélt arról is, hogy a kormány által nyújtott, 26 milliárd forintos támogatásból 2020-ra felújítják a zánkai és a fonyódligeti tábort, amelyek kapacitása csaknem a kétszeresére nő.

MTI/Bodnár Boglárka