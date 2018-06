Durva

Különös valami hozta rá a frászt egy családra Győrnél

A Blikk szerint a gyerekek szóltak nagymamájuknak, aki biztonsági okból megtiltotta, hogy bárki is hozzáérjen a furcsa valamihez.



A tetemet még a kiérkező villanyszerelőnek is megmutatták, aki megerősítette a család sejtését, mely szerint a furcsa állat egy halott polip lehet. Úgy gondolták, az állat az esővízzel zúdulhatott ki a csatornából.



Az RTL Klub stábja is ellátogatott a helyszínre, megvizsgálták a lényt, majd megállapították a tetemről, hogy egy műanyag játék. Szakértőjük is megerősítette, hogy nincs mitől félnünk, hazánkban természetes úton nem lelhetők fel a polipok, melyek csak sós vízben élnek meg.